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Песков рассказал, о чем будет говорить путин Федеральному собранию

19 февраля 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Выступление путина перед Федеральным собранием - о чем будет говорить
Спикер владимира путина Дмитрий Песков
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент рф владимир путин на предстоящем выступлении перед Федеральным собранием уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией. Этого все ждут.

Об этом сообщил спикер президента рф Дмитрий Песков.

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По словам спикера, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше.

"Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", — указал Песков.

Напомним, что президент россии владимир путин планирует обратиться к нации 21 февраля. Он может сказать о социальной поддержке мобилизованных и их семей.

Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, которая занимается "специальной военной операцией" в Украине, сообщил 16 февраля, что группа представила отчет российскому диктатору. Британская разведка пишет, что он может включать такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных рф и их близких.

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