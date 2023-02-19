Виступ путіна перед Федеральними зборами - про що говоритиме

Спікер володимира путіна Дмитро Пєсков

Президент рф володимир путін на майбутньому виступі перед Федеральними зборами приділить особливу увагу темам, пов'язаним зі спеціальною військовою операцією. На це всі чекають.

Про це повідомив речник президента рф Дмитро Пєсков.

Заява Пєскова

За словами спікера, на такому відповідальному і дуже складному етапі нашого розвитку, нашого життя всі очікують послання, сподіваючись почути оцінку того, що відбувається, оцінку спеціальної військової операції, оцінку міжнародної ситуації та бачення президентом того, як ми з цим справляємось і як ми підемо розвиватися далі.

"Це, я думаю, головне, на що всі чекають, і головне, на чому так чи інакше буде концентруватися президент", — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін планує звернутися до нації 21 лютого. Він може сказати про соціальну підтримку мобілізованих та їхніх сімей.

Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається "спеціальною військовою операцією" в Україні, повідомив 16 лютого, що група подала звіт російському диктатору. Британська розвідка пише, що може включати такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих росії та його близьких.