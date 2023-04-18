Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Песков прокомментировал поездку Путина на оккупированные территории arrow

Песков прокомментировал поездку Путина на оккупированные территории

18 апреля 2023 14:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Песков прокомментировал поездку Путина на оккупированные территории
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал немало заявлений. Он заявил, что Путин посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей 17 апреля, а остальные предположения СМИ "ложны"

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Заявления Пескова

Одним из заявлений Пескова было опровержение информации о визите президента РФ на оккупированные территории.

"Путин посетил Херсонскую область и ЛНР 17 апреля, предположения о том, что поездка состоялась в другое время — ошибочны", — заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что для Путина важно посещать новые регионы, проводить проверки штабов и получать на месте информацию о ходе спецоперации.

По словам пресс-секретаря президента РФ, упоминание Путиной Пасхи во время посещения Херсонской области не говорит о том, что поездка прошла ранее 17 апреля, ведь Пасха длится 40 дней.

Также он добавил ряд других заявлений:

  • У Кремля нет информации о плане Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между РФ и Украиной;
  • РФ готова прислушаться к любым идеям по урегулированию в Украине, принимающим во внимание интересы Москвы;
  • Песков переадресовал в МО вопросы использования видеокамер для определения местожительства призывников в Москве;
  • Программа ПМЭФ сейчас создается, есть наработка по приглашению в адрес иностранных лидеров;
  • Песков пока не знает, примет ли Путин участие в акции "Бессмертный полк", но уверен, что альтернативные форматы акции будут востребованы россиянами;
  • Инициативе Бразилии по урегулированию в Украине рано давать оценки, нужно узнать нюансы;
  • Путин 18 апреля встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин мог якобы совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Но это попытались скрыть в Кремле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB