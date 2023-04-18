Песков прокомментировал поездку Путина на оккупированные территории

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Сегодня, 18 апреля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал немало заявлений. Он заявил, что Путин посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей 17 апреля, а остальные предположения СМИ "ложны"

Об этом сообщают РосСМИ.

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Заявления Пескова

Одним из заявлений Пескова было опровержение информации о визите президента РФ на оккупированные территории.

"Путин посетил Херсонскую область и ЛНР 17 апреля, предположения о том, что поездка состоялась в другое время — ошибочны", — заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что для Путина важно посещать новые регионы, проводить проверки штабов и получать на месте информацию о ходе спецоперации.

По словам пресс-секретаря президента РФ, упоминание Путиной Пасхи во время посещения Херсонской области не говорит о том, что поездка прошла ранее 17 апреля, ведь Пасха длится 40 дней.

Также он добавил ряд других заявлений:

У Кремля нет информации о плане Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между РФ и Украиной;

РФ готова прислушаться к любым идеям по урегулированию в Украине, принимающим во внимание интересы Москвы;

Песков переадресовал в МО вопросы использования видеокамер для определения местожительства призывников в Москве;

Программа ПМЭФ сейчас создается, есть наработка по приглашению в адрес иностранных лидеров;

Песков пока не знает, примет ли Путин участие в акции "Бессмертный полк", но уверен, что альтернативные форматы акции будут востребованы россиянами;

Инициативе Бразилии по урегулированию в Украине рано давать оценки, нужно узнать нюансы;

Путин 18 апреля встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин мог якобы совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Но это попытались скрыть в Кремле.