Песков прокомментировал поездку Путина на оккупированные территории
Сегодня, 18 апреля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал немало заявлений. Он заявил, что Путин посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей 17 апреля, а остальные предположения СМИ "ложны"
Об этом сообщают РосСМИ.
Заявления Пескова
Одним из заявлений Пескова было опровержение информации о визите президента РФ на оккупированные территории.
"Путин посетил Херсонскую область и ЛНР 17 апреля, предположения о том, что поездка состоялась в другое время — ошибочны", — заявил Песков.
Кроме того, он добавил, что для Путина важно посещать новые регионы, проводить проверки штабов и получать на месте информацию о ходе спецоперации.
По словам пресс-секретаря президента РФ, упоминание Путиной Пасхи во время посещения Херсонской области не говорит о том, что поездка прошла ранее 17 апреля, ведь Пасха длится 40 дней.
Также он добавил ряд других заявлений:
- У Кремля нет информации о плане Макрона по подготовке вместе с КНР переговоров между РФ и Украиной;
- РФ готова прислушаться к любым идеям по урегулированию в Украине, принимающим во внимание интересы Москвы;
- Песков переадресовал в МО вопросы использования видеокамер для определения местожительства призывников в Москве;
- Программа ПМЭФ сейчас создается, есть наработка по приглашению в адрес иностранных лидеров;
- Песков пока не знает, примет ли Путин участие в акции "Бессмертный полк", но уверен, что альтернативные форматы акции будут востребованы россиянами;
- Инициативе Бразилии по урегулированию в Украине рано давать оценки, нужно узнать нюансы;
- Путин 18 апреля встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Напомним, что сегодня, 18 апреля, мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин мог якобы совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Но это попытались скрыть в Кремле.