Байден провел телефонный разговор с Макроном — что обсудили политики

Политики обсудили вопрос взимания с россии возмещения за войну

Президент США Джо Байден 7 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили вопросы поддержки Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Детали разговора

Отмечается, что президенты обсудили войну в Украине, включая их обязательство продолжать оказывать Украине безопасность и взимать с россии возмещение за эту развязанную агрессию.

Также президент Байден и президент Макрон обсудили сотрудничество между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по преодолению вызовов, бросаемых Китайской Народной Республикой в международном порядке, основанном на правилах.

Кроме того, политики подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.

Напомним, ранее Джон Кирби заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину в этой войне. По его словам, если россия победит, то владимир путин не остановится только на Украине, а пойдет дальше.

Джон Кирби также напомнил, что вторжение россии на территорию Украины, которая якобы так далеко и не влияет на США, ударило по всей мировой экономике.