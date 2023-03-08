​​​​​​​"Інакше проллється американська кров": Білий дім пояснив, чому США мають підтримувати Україну

Джон Кірбі назвав три причини для американців підтримувати Україну

Сполучені Штати у своїй підтримці України у війні проти росії переслідують не тільки українські, а і власні інтереси. Бо після перемоги в Україні путін не зупиниться, що призведе врешті-решт і до прямої участі у війні американських військ.

Про це заявив під час брифінгу у Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

Боротьба за незалежність

Коментуючи прохання преси пояснити американським виборцям необхідність для США підтримувати Україну у війні проти росії, Кірбі назвав цілих три причини для такого кроку.

По-перше, радник Байдена нагадав, що Україна веде війну за незалежність.

"Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі", — зазначив Кірбі.

Вплив на світову економіку

Джон Кірбі також нагадав, що вторгнення росії на територію України, яка нібито так далеко, що не впливає на США, ударило по усій світовій економіці.

"Я б попросив згадати літо і високі ціни на газ… подивитися загалом на економічний ефект (дій росії. — Ред.), на (спричинену війною) продовольчу незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енергетичну незахищеність", — нагадав американцям радник Джо Байдена.

Американська кров

Крім того, запевнив Кірбі, на Україні російський диктатор володимир путін не зупиниться.

"Якою буде його наступна ціль? І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?", — наголосив радник Джо Байдена.

Нагадаємо, CNN пише, що кандидат у президенти США від Республіканської партії, хто б ним не став, займе позицію щодо зменшення допомоги Україні. Одним із аргументів буде те, що Джо Байден більше дбає про українців, ніж про американців.

Фото: Facebook-сторінка Кірбі