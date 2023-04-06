"Поддержка наших воинов – вопрос номер один": обращение Зеленского

Владимир Зеленский

Оборона и поддержка наших Вооруженных сил – вопрос номер один на всех переговорах и встречах высшего руководства государства. Продолжаются переговоры с партнерами о предоставлении Украине оружия и боеприпасов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

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Итоги дня от Зеленского

Президент отметил, что он уже вернулся из Польши и находится в Киеве. Он отметил, что провел совещание с премьер-министром, а также идет подготовка к новым встречам с иностранными партнерами.

"Сегодня весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой. День внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, которые запланированы на ближайшие недели. Провел совещание с главой правительства Шмыгалем, по текущим вопросам. Координация государственных шагов, решений. Совещание по ситуации, работы правоохранительных органов. Наша международная повестка дня — подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда, был на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", — подчеркнул глава государства.

Он также подвел итоги состоявшегося вчера 5 апреля своего визита в Польшу.

"Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что на всех переговорах с партнерами вопрос укрепления обороноспособности Украины является ключевым.

"Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов, – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонные системы для Украины", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о специальном формате военного совещания. Он сообщил, что постоянно находится на связи с украинскими командующими, противостоящими государству-агрессору на поле боя.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша поможет Украине создать коалицию западных стран для поставок боевых самолетов в Киев, чтобы поддержать украинские истребители, защищающие город Бахмут от жестоких атак россии. Во время своего визита в Варшаву Зеленский отметил, что Польша сыграла важную роль в убеждении западных союзников поставить боевые танки в Украину и может сделать то же самое по поводу "авиационной коалиции".