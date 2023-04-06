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"Підтримка наших воїнів – питання номер один": звернення Зеленського

6 квітня 2023 22:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Оборона та підтримка наших Збройних сил є питанням номер один на всіх переговорах і зустрічах вищого керівництва держави. Тривають переговори з партнерами про надання Україні зброї та боєприпасів. 

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні

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Підсумки дня від Зеленського

Президент зазначив, що наразі він уже повернувся з Польщі та перебуває у Києві. Він зазначив, що провів нараду з прем'єр-міністром, а також триває підготовка до нових зустрічей з іноземними партнерами. 

"Сьогодні весь день уже в Україні, у Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад та підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні. Провів нараду з главою уряду Шмигалем, більш щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів. Наш міжнародний порядок денний – підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової", — наголосив глава держави. 

Він також підбив підсумки свого візиту до Польщі, який відбувся вчора, 5 квітня. 

"Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та в постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту", — сказав Зеленський. 

Президент наголосив, що на усіх переговорах з партнерами питання зміцнення обороноздатності України є ключовим.  

"Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, – це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про спеціальний формат військової наради. Він повідомив, що постійно перебуває на зв'язку з українськими командувачами, які протистоять державі-агресоруна полі бою.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща допоможе Україні створити коаліцію західних країн для постачання бойових літаків до Києва, щоб підтримати українські винищувачі, які захищають місто Бахмут від жорстоких атак росії. Під час свого візиту до Варшави Зеленський зазначив, що Польща відіграла важливу роль у переконанні західних союзників поставити бойові танки в Україну і може зробити те саме щодо "авіаційної коаліції".

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