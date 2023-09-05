Итоги визита Эрдогана к Путину: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Кандидат политических наук Алексей Буряченко и политический консультант Дмитрий Васильев стали гостями утреннего эфира Новини.LIVE. Они обсудят итоги визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому диктатору Владимиру Путину.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Буряченко и Васильев также обсудят новые правила мобилизации, экстрадицию уклонистов и многое другое.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.

Также мы писали, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Поэтому получить повестки могут все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, но есть нюансы.

Добавим, Польша начала экстрадицию украинцев, которые помогали уклонистам покинуть страну после начала полномасштабного вторжения. Однако для того чтобы их вернуть, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.