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Подрыв Каховской ГЭС: Япония обещает выделить 5 млн долларов в поддержку Украины

10 июня 2023 08:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Япония обещает выделить 5 млн долларов в поддержку Украины в результате подрыва Каховской ГЭС
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Японский премьер-министр Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор после катастрофы на Каховской ГЭС. Япония пообещала оказать гуманитарную помощь в преодолении последствий.

Об этом сообщает Kyodo News.

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Как сообщили в японском правительстве, подрыв дамбы в Новой Каховке нанес серьезный ущерб стране. А также выразили соболезнования всем жертвам этой катастрофы.

К тому же, там пообещали оказать экстренную помощь в размере 5 млн долларов для того, чтобы быстрее ликвидировать последствия экоцида.

В телефонном разговоре также говорилось о шагах по реализации украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира.

"Последние преступления агрессора подтвердили, что украинская формула мира актуальна как никогда. Должно остановить террор России. Спасибо за поддержку!" — отметил Зеленский в Telegram.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.

Также украинский лидер призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины могут погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.

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