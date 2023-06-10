Япония обещает выделить 5 млн долларов в поддержку Украины в результате подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС: Япония обещает выделить 5 млн долларов в поддержку Украины
Японский премьер-министр Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор после катастрофы на Каховской ГЭС. Япония пообещала оказать гуманитарную помощь в преодолении последствий.
Об этом сообщает Kyodo News.
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Как сообщили в японском правительстве, подрыв дамбы в Новой Каховке нанес серьезный ущерб стране. А также выразили соболезнования всем жертвам этой катастрофы.
К тому же, там пообещали оказать экстренную помощь в размере 5 млн долларов для того, чтобы быстрее ликвидировать последствия экоцида.
В телефонном разговоре также говорилось о шагах по реализации украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира.
"Последние преступления агрессора подтвердили, что украинская формула мира актуальна как никогда. Должно остановить террор России. Спасибо за поддержку!" — отметил Зеленский в Telegram.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.
Также украинский лидер призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины могут погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.