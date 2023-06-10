Японія обіцяє виділити 5 млн доларів на підтримку України внаслідок підриву Каховської ГЕС

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимр Зеленський. Фото: ОП

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову після катастрофи на Каховській ГЕС. Японія пообіцяла надати гуманітарну допомогу для подолання наслідків.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Як повідомили у японському уряді, підрив дамби в Новій Каховці завдав серйозної шкоди країні. А також висловили співчуття усім жертвам цієї катастрофи.

До того ж там пообіцяли надати екстрену допомогу у розмірі 5 млн доларів для того, щоб швидше ліквідувати наслідки екоциду.

У телефонній розмові також йшлося про кроки для реалізації української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

"Останні злочини агресора підтвердили, що українська формула миру актуальна як ніколи. Маємо зупинити терор Росії. Дякую за підтримку!" — зазначив Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу.

Також український лідер закликав міжнародну спільноту відреагувати на підрив Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що велика кількість людей на півдні України можуть загинути через підтоплення, яке виникло внаслідок теракту Росії.