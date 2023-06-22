Во время саммита НАТО не будут обсуждать поддержку Украины, — МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: google.com

На саммите стран НАТО в Вильнюсе вопрос поддержки Украины не будет обсуждаться. Речь идет о помощи Украине оружием.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет издание LRT.

Читайте также:

На саммите НАТО не будут обсуждать поддержку Украины

"За более чем год войны НАТО так и не нашла консенсуса по вопросу о том, как обеспечить Украину оружием. Или ЕС нашел ее через Европейскую программу мира, или государства поддерживают ее на двусторонней основе. Поэтому дискуссии о поддержке Украины оружием в формате НАТО не будет", — сказал министр МИД Литвы.

Планируются другие обсуждения

В МИДе Литвы отметили, что страны Альянса могут обсудить "какие-то другие обязательства" в вопросе поддержки Украины.

"Возможно, возможны какие-то другие обязательства, но пока я их не вижу, поэтому одна из главных дискуссий — это политический трек, то есть то, что НАТО может политически обязать Украину. Пока много говорят о единстве, но ясно, что мнения расходятся", — говорит чиновник.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина входит в пространство обороны НАТО и ценностное пространство Евросоюза. По словам украинского лидера, благодаря Украине ЕС стал более единым, чем когда-либо.

Украина может стать 33 участником Атлантического альянса. Великобритания заявила о поддержке официального Киева в этом вопросе по упрощенной процедуре.