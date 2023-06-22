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Під час саміту НАТО не обговорюватимуть підтримку України, — МЗС Литви

22 червня 2023 16:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Під час саміту НАТО не обговорюватимуть підтримку України, — МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На саміті країн-НАТО у Вільнюсі питання підтримки України не обговорюватиметься. Йдеться про допомогу Україні зброєю.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише видання LRT.

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На саміті НАТО не обговорюватимуть підтримку України

"За більш ніж рік війни НАТО так і не знайшла консенсусу в питанні про те, як забезпечити Україну зброєю. Або ЄС знайшов її через Європейську програму миру, або держави підтримують її на двосторонній основі. Тому дискусії про підтримку України зброєю у форматі НАТО не буде", — сказав міністр МЗС Литви.

Плануються інші обговорення

У МЗС Литви зазначили, що країни Альянсу можуть обговорити "якісь інші зобовʼязання" у питанні підтримки України.

"Можливо, можливі якісь інші зобов'язання, але поки що я їх не бачу, тому одна з головних дискусій — це політичний трек, тобто те, що НАТО може політично зобов'язати Україну. Поки що багато говорять про єдність, але ясно, що думки розходяться", — каже посадовець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна належить до простору оборони НАТО та ціннісного простору Євросоюзу. За словами українського лідера, завдяки Україні ЄС став більш єдиним, ніж будь-коли.

Додамо, Україна може стати 33 учасником Атлантичного альянсу. Велика Британія заявила про підтримку офіційного Києва у цьому питанні за спрощеною процедурою.

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