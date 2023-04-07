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Петиция о возвращении военным 30 тысяч гривен набрала нужное количество голосов: что дальше

7 апреля 2023 12:27
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Петиция о финансировании военных набрала нужное количество голосов
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Петиция о финансировании военным 30 тысяч гривен набрала 25 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский обязан ответить на нее и сказать: почему у военнослужащих забрали финансирование.

Об этом информирует Алексей Гончаренко.

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Петиция о финансировании военным

"Совет сделал все - проголосовал за увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 миллиарда гривен. В частности, 518 млрд грн направляется на нужды военных, а именно - на денежное довольствие, питание, производство и закупку БПЛА. Но оказалось, что в этих планах Кабмина нет возврата выплаты по 30 тысяч гривен военным, которые были отменены", — пишет Гончаренко.

Он добавил, что ни разу не постил петицию в своих соцсетях. И она без помощи набрала 25 тысяч голосов. Это не просто знак того, что это очень насущная потребность, это уже крик общества.

Напомним, что оборона и поддержка наших Вооруженных сил - вопрос номер один на всех переговорах и встречах высшего руководства государства. Продолжаются переговоры с партнерами о предоставлении Украине оружия и боеприпасов.

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