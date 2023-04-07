Петиція про повернення військовим 30 тисяч гривень набрала потрібну кількість голосів: що далі
Петиція про фінансування військовим 30 тисяч гривень набрала 25 тисяч голосів. Президент Володимир Зеленський зобовʼязаний відповісти на неї і сказати: чому у військовослужбовців забрали фінансування.
Про це інформує Олексій Гончаренко.
Петиція про фінансування військовим
"Рада зробила все - проголосувала за збільшення видатків державного бюджету на 537,2 мільярда гривень. Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби військових, а саме – на грошове забезпечення, харчування, та виробництво і закупівлю БПЛА. Але виявилось, що у цих планах Кабміну немає повернення виплати по 30 тисяч гривень військовим, які були скасовані", — пише Гончаренко.
Він додав, що жодного разу не постив петицію у своїх соцмережах. І вона без допомоги набрала 25 тисяч голосів. Це не просто знак того, що це дуже нагальна потреба, це вже крик суспільства.
Нагадаємо, що оборона та підтримка наших Збройних сил є питанням номер один на всіх переговорах і зустрічах вищого керівництва держави. Тривають переговори з партнерами про надання Україні зброї та боєприпасів.