Новая волна переговоров в Киеве и основная задача США — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский стал гостем программы Вечер.LIVE. Он расскажет о перспективах противостояния России с НАТО и основной задаче Соединенных Штатов Америки.

Посмотреть эфир, который начнется в 18:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Вместе с ведущей Вигиринский обсудит помощь от США и ссору спикера Воздушных сил ВСУ Игната с народным депутатом Безуглой из-за главнокомандующего ВСУ Залужного. Он также прокомментирует визиты Майи Санду, Шарля Мишеля и Бориса Писториуса в Киев.

Напомним, в соцсетях распространился скандал, участниками которого стали нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политический деятель обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он якобы не решает проблемы, которые есть в ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину записал видеообращение на площади в центре Киева. Там он заявил, что США всегда будут на стороне демократии.

Добавим, сегодня, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что рад всем результатам их большой работы.