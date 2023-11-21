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Нова хвиля перемовин у Києві та основне завдання США — ефір Новини.LIVE

21 листопада 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нова хвиля перемовин у Києві та основне завдання США — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський став гостем програми Вечір.LIVE. Він розповість про перспективи протистояння Росії з НАТО та основне завдання Сполучених Штатів Америки.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 18:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Разом з ведучою Вігірінський обговорить допомогу від США та сварку речника Повітряних сил ЗСУ Ігната з народною депутаткою Безуглою через головнокомандувача ЗСУ Залужного. Він також прокоментує візити Майї Санду, Шарля Мішеля та Бориса Пісторіуса до Києва.

Нагадаємо, соцмережами поширився скандал, учасниками якого стали нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Політична діячка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він начебто не вирішує проблеми, які мають ЗСУ, через це її почали хейтити у коментарях. 

Також ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну записав відеозвернення на площі в центрі Києва. Там він заявив, що США завжди будуть на боці демократії.

Додамо, сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що радий усім результатам їхньої великої роботи.

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