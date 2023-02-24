Зеленский рассказал о переговорах с путиным и победе Украины: заявления

Разговор президента Украины с журналистами длился 2,5 часа

2,5 часа на вопросы журналистов отвечал президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции, которую приурочили к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.

Затронули самые главные вопросы, как вот окончание войны, деоккупация Крыма, переговоры с путиным, поддержка США, а также поговорили о личном.

Новини.LIVE собрали главные заявления президента.

О победе Украины

Мы делаем конкретные шаги и видим интерес к нашим "формулам мира", в частности, на Генассамблее ООН. Я работаю вместе с командой и партнерами, чтобы все-таки были не только страны, которые нас поддерживают с первых дней… Я бы очень хотел, чтобы к "формуле мира" и саммиту были привлечены представители Африканского континента. Я бы хотел, чтобы была Индия и был Китай.

Нам нужны гарантии безопасности… для всей Европы. И когда есть исполнение и уважение к людям, к Украине, если это будет выполняться, все равно мы дойдем до дипломатической фиксации конца войны. Но прежде нужно выполнить все пункты уважения.

О деоккупации Крыма

Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним победным. И очень часто кто-то не выдерживает и эмоционально в общении с прессой говорит. Иногда это ошибочно. Нам хочется победить, закончить войну и все вернуть, чтобы были живы и вернулись домой военные, чтобы нормальная жизнь вернулась. Но маловато хотеть и говорить, надо работать. Все зависит от нас.

Есть военные шаги, мы к ним готовимся: морально, технически, военно, формируем бригады. А дальше будут справедливые деоккупационные шаги. Дай Бог, чтобы они были удачными.

О дальнобойном оружии

Дальнобойное оружие – это защита гражданского населения, а не наступление на территорию россии, как считают некоторые европейские лидеры. То, что Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы бить по россии – этот нарратив распространяют разные институты. Они не только в россии, но и во многих столицах мира.

Кстати, это была одна из целей моих поездок в Британию, США, Европу. Надо лично разъяснять, что дальнобойное оружие – защита гражданского населения. Это эмоция, которую на Западе должны слышать. И мы договорились с Британией, не о ATACMS, о других ракетах, и они будут.

О переговорах с путиным

Еще до войны мы говорили с президентом Турции Эрдоганом, где я просил: "посадите путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Он не смог тогда этого сделать. Хотя Эрдоган сильный. Но не только он не смог этого сделать. Сейчас он считает, что может.

Однако сейчас мы не можем… Это (имеется в виду путин - ред) уже не тот человек, там не с кем говорить.

О переговорах с россией

Они возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

Уважайте наше право жить на нашей земле. Оставьте нашу территорию, прекратите нас бомбить, убивать гражданское население, нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду, прекратите бомбардировку городов и сел, убивать собак и кошек, сжигать леса – вот это все вы прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы дипломатично будем ставить точку.

Путин может напасть на другую европейскую страну

Россия может напасть на другую страну. Я так считаю, и могу это объяснить. Президенту путину нужно показывать успех и победы. Успех на поле боя в Украине не состоится, массированного реванша не получится – по крайней мере, мы будем бороться, и если будут поставки оружия – мы будем сильнее.

А ему надо показывать успех. Все понимают, что это может быть там, где есть слабое место, где есть те или иные проблемы, конфликты или другие сепаратные институты. А вы знаете пример Молдовы (имеется в виду Приднестровье, которое находится под контролем России - ред.).

Россия хотела сменить руководство Молдовы, несмотря на то, что страна-агрессор не граничит с этой страной, а значит, там возможна только высадка, которая могла быть, например, в Приднестровье.

О поддержке США

Очень благодарен всем американцам, поддерживающим Украину, благодарен политикам и президенту Байдену. Но если Украина потерпит поражение в войне из-за потери поддержки со стороны США, то Россия придет в государства НАТО. Если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность США, лидерские позиции в мире, которые совершенно справедливы. И они потеряют поддержку государства, в котором 40 миллионов человек.

Об истребителях F-16

Наши партнеры понимают, что мы хотим использовать их для защиты нашего неба, инфраструктуры и гражданского населения. Поэтому мы начали делать важные шаги вперед. Моя встреча с премьер-министром Британии дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты.

Мы открываем тренировки с Великобританией. Сегодня у меня была встреча с премьер-министром Польши – мы открываем возможность обучения на F-16. У нас есть переговоры и реальное чувство, что еще с тремя европейскими государствами будет возможность получить эти учения и самолеты. Мы хотим ускорить эти процессы. Они сложны. Но это и есть комплексная защита неба.

О позиции Китая в отношении Украины

Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот.

Вопрос не только в войне, вопрос о том, что мы государство, которое заинтересовано сохранить экономические отношения.

Китай уважает территориальную целостность, поэтому должен сделать все, чтобы Россия покинула территорию Украины. Ведь нельзя убивать гражданских людей или оккупировать ядерную станцию и эти тезисы с которыми сложно не согласиться.

О семье и родителях

Безусловно, очень люблю свою жену. Мои дети – главные люди для меня. Не часто вижу их, а родителей и вовсе не вижу. Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все для детей. Хотелось, чтобы и немного ради меня. Но я шучу. Они все есть в сердце. Главное их не подвести, чтобы мои дети гордились мной. Я рад, что они в Украине, учатся в Украине.

Потому что государство здесь, потому что тут гибнут ребята. Очень важно, чтобы и твои дети были здесь, и твоя жена. Я горжусь, что мне так бесконечно повезло и с семьей, и с государством.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich