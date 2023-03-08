Пентагону планируют увеличить бюджет на закупку вооружения: что известно

Белый дом предложит Конгрессу увеличить военный бюджет США на 19 млрд долларов

В четверг, 9 марта, Белый дом обнародует свой вариант нового бюджета министерства обороны США. Он будет рекордным и составит 835 млрд долларов.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Белый дом хочет увеличить военный бюджет США

По информации источников в Белом доме, в четверг, 9 марта, Джо Байден предложит увеличить бюджет министерства обороны США на следующий бюджетный год.

Военный бюджет Соединенных Штатов должен составить 835 миллиардов долларов, в то время как сейчас он составляет 816 миллиардов.

Куда пойдут деньги

Прежде всего, дополнительные средства будут израсходованы на покупку самолетов F-35.

Пентагон готовится заказать 83 этих боевых самолета для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.

Всего же на закупку оружия будет выделено 170 млрд долларов, что на 8 млрд. превысит показатель предыдущего года.

145 млрд, что также является самым большим показателем за всю историю Соединенных Штатов, Пентагон планирует потратить на исследования и разработку новых видов оружия.

Напомним, что США увеличивают количество войск, развернутых на Тайване, более чем в четыре раза, чтобы усилить программу обучения военных островов и усложнить возможную китайскую атаку на остров.

В ближайшие месяцы планируется развернуть на Тайване от 100 до 200 военных по сравнению с 30 в прошлом году, чтобы обеспечить Тайбэй необходимыми возможностями для защиты без провокации Пекина.

Фото: минобороны США