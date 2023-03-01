​​​​​​​Американські конгресмени тиснуть на Білий дім, вимагаючи надати Україні F-16, — ЗМІ

Частина конгресменів вимагає надати Україні винищувачі, інша не підтримує таку позицію

У американському Конгресі тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Частина конгресменів вважає, що Білий дім занадто переживає через можливу реакцію росії.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Літаки F-16 для України

У Конгресі Сполучених Штатів Америки тривають дискусії щодо надання Україні літаків F-16 та іншої наступальної зброї.

Частина конгресменів, як зазначає видання, критикує президента Джо Байдена через нерішучість у цьому питанні, яке нібито пояснюється стурбованістю про можливу ескалацію з боку росії.

Не усі "за"

Втім, навіть частина представників правлячої Демократичної партії у Конгресі не підтримує ідею надання Україні американських винищувачів.

"Можливо, ми могли б доставити кілька готових F-16 в Україну протягом року, можливо, восьми місяців, якщо ми дійсно наполягатимемо на цьому. І це буде вдалим, зрозуміло? Тому що вам потрібно не просто навчити пілотів, ви повинні навчити механіків, ви повинні мати аеродроми, які можуть прийняти F-16, і ви повинні мати запасні частини, щоб змусити їх працювати. Тож ми розглянули це й визначили, що це нерозумне використання ресурсів, необхідних для перемоги в боротьбі", — заявив конгресмен від штату Вашингтон Адам Сміт.

Нагадаємо, що у інтерв'ю Новини.LIVE конгресвумен Марсі Каптур заявила, що США може надати Україні літаки F-16, але рішення про їх передачу буде прийняте лише в коаліції з Європейський союзом.

Фото: Military