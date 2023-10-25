Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинского народа
Сегодня, 25 октября, парламент Уэльса (Senedd Cymru) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в соцсети X.
Признание Голодомора геноцидом украинцев
Посольство выразило благодарность Сенедду за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом, совершенным против украинского народа.
"Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и повышении уровня осведомленности о миллионах невинных жертв!" — добавили там.
Принятая резолюция указывает на то, что парламент считает Голодомор заранее спланированным преступлением, совершенным и возглавляемым Сталиным и советским правительством против народа Украины, и признает его актом геноцида.
Также она отмечает решающую роль валлийского журналиста Гарета Джонса в привлечении внимания мирового сообщества к жестокости Голодомора.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за признание Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Также отметил, что это четкий сигнал Москве.
Также мы писали, что Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.
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