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Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинского народа

25 октября 2023 22:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Уэльса. Фото: Wales Online
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 октября, парламент Уэльса (Senedd Cymru) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в соцсети X.

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Признание Голодомора геноцидом украинцев

Посольство выразило благодарность Сенедду за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом, совершенным против украинского народа.

"Это важная веха в восстановлении исторической справедливости и повышении уровня осведомленности о миллионах невинных жертв!" — добавили там.

Принятая резолюция указывает на то, что парламент считает Голодомор заранее спланированным преступлением, совершенным и возглавляемым Сталиным и советским правительством против народа Украины, и признает его актом геноцида.

Также она отмечает решающую роль валлийского журналиста Гарета Джонса в привлечении внимания мирового сообщества к жестокости Голодомора.

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Пост посольства Украины в Великобритании. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за признание Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Также отметил, что это четкий сигнал Москве.

Также мы писали, что Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

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