Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу
Сьогодні, 25 жовтня, парламент Уельсу (Senedd Cymru) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє посольство України у Великій Британії у соцмережі X.
Визнання Голодомора геноцидом українців
Посольство висловило подяку Сенедду за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, який був вчинений проти українського народу.
"Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!" — додали там.
Ухвалена резолюція вказує на те, що парламент вважає Голодомор заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України, та визнає його актом геноциду.
Також вона відзначає вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса у приверненні уваги світової спільноти до жорстокості Голодомору.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Також зазначив, що це є чітким сигналом Москві.
Також ми писали, що Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.
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