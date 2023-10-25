Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Уельсу. Фото: Wales Online

Сьогодні, 25 жовтня, парламент Уельсу (Senedd Cymru) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії у соцмережі X.

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Визнання Голодомора геноцидом українців

Посольство висловило подяку Сенедду за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, який був вчинений проти українського народу.

"Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!" — додали там.

Ухвалена резолюція вказує на те, що парламент вважає Голодомор заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України, та визнає його актом геноциду.

Також вона відзначає вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса у приверненні уваги світової спільноти до жорстокості Голодомору.

Допис посольства України у Великій Британії. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Також зазначив, що це є чітким сигналом Москві.

Також ми писали, що Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.