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Італійський Сенат визнав Голодомор геноцидом українців

26 липня 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Італійський Сенат визнав Голодомор геноцидом українців
Італійський Сенат. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 липня, Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців. 

Про це йдеться в резолюції Сенату Італії.

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Резолюція про визнання Голодомору

Резолюцію підтримали 130 членів сенату Італії. Ніхто не проголосував проти, а ще чотири — утримались. 

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Підсумки голосування. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

У резолюції йдеться, що протягом 1932-1933 років СРСР на чолі з Йосипом Сталіним навмисно спровокував голод, який спричинив мільйони смертей, переважно селян та дрібних землевласників серед мирних українців.

"Пам'ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність", — йдеться у резолюції.

Ухвалений документ зобов'язує італійський Сенат визнати Голодомор геноцидом українського народу з ухваленням будь-якої подальшої ініціативи за погодженням із Палатою депутатів, урядом, європейськими та міжнародними інституціями.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Сенату Італії важливим кроком.

"Я вдячний італійському Сенату за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв та застерігає майбутні покоління від злочину геноциду. Щиро дякуємо", — написав Кулеба.

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Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом українського народу. Таке рішення для України є дуже важливим.

Також ми писали, що парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Українська влада вже подякувала за відповідне рішення.

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