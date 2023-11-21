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Парламент Словакии подтвердил намерение правительства остановить военную помощь Украине

21 ноября 2023 18:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Парламент Словакии подтвердил намерение правительства остановить военную помощь Украине
Парламент Словакии. Фото: Twitter Европарламента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Словацкий парламент утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо. Также он поддержал политическую программу, предусматривающую прекращение государственной военной помощи Украине, медленное сокращение дефицита бюджета и введение нового банковского налога.

Об этом сообщает REUTERS.

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Прекращение военной помощи Украине

Политическая программа содержала предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии Украине и добиваться прекращения боевых действий, признавая при этом международные границы Украины.

Он также подтвердил противодействие прекращению национальных прав вето государств-членов Европейского Союза и переходу к голосованию большинством почти во всех сферах.

"Оппозиция проголосовала против программы, сославшись на нападения Фицо на независимые СМИ и увольнения высокопоставленных должностных лиц полиции, которые расследовали дела членов новой коалиции на предмет взяточничества", — отмечают в REUTERS.

Политическая программа Фицо

Коалиция Фицо объединяет его левую социально-консервативную партию SMER-SSD с меньшей левой партией и небольшой националистической партией.

Программа обещает специальный налог на прибыль банков и меры по снижению процентных ставок на ипотеки. Специальное собрания будут предназначены для сверхприбылей в других неопределенных секторах. Программа направлена на сокращение дефицита общего государственного бюджета до 0,5% ВВП в 2024 году. Страна столкнулась с самым большим дефицитом еврозоны, который в этом году оценивается почти в 7% ВВП.

Напомним, новое правительство Словакии заблокировало четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму более 40 млн евро. Она была предложена ранее бывшим руководством Министерства обороны.

Также мы писали ранее, что Роберт Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие другим странам, в том числе Украине.

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