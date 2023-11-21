Парламент Словаччини підтвердив намір уряду зупинити військову допомогу Україні

Парламент Словаччини. Фото: Twitter Європарламенту

Словацький парламент затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Також він підтримав програму політики, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку.

Про це повідомляє REUTERS.

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Припинення військової допомоги Україні

Політична програма містила передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні та домагатися припинення бойових дій, визнаючи при цьому міжнародні кордони України.

Він також підтвердив протидію припиненню національних прав вето держав-членів Європейського Союзу та переходу до голосування більшістю майже у всіх сферах.

"Опозиція проголосувала проти програми, пославшись на напади Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопосадовців поліції, які розслідували справи членів нової коаліції на предмет хабарництва", — зазначають у REUTERS.

Політична програма Фіцо

Коаліція Фіцо об'єднує його ліву, соціально-консервативну партію SMER-SSD з меншою лівою партією та невеликою націоналістичною партією.

Програма обіцяє спеціальний податок на прибутки банків і заходи щодо зниження відсоткових ставок на іпотеки. Спеціальні збори будуть призначені для надприбутків в інших невизначених секторах. Програма спрямована на скорочення дефіциту загального державного бюджету до 0,5% ВВП у 2024 році. Країна зіткнулася з найбільшим дефіцитом єврозони, який цього року оцінюється у майже 7% ВВП.

Нагадаємо, новий уряд Словаччини заблокував чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму понад 40 млн євро. Вона була запропонована раніше колишнім керівництвом Міністерства оборони країни.

Також ми писали раніше, що Роберт Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю іншим країнам, зокрема й Україні.