Парламент Финляндии утвердил нового премьера страны

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: google.com

Правительство Финляндии одобрило нового премьер-министра страны. Им стал лидер Национальной коалиционной партии Петтери Орппо.

Об этом сообщает Reuters.

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Петтери Орпо возглавит коалицию консервативной партии, финнов-националистов, Шведской народной партии меньшинств и христианских демократов.

"Я искренне благодарю вас за доверие, которое вы мне проявили" , — сказал Орпо в стенах парламента.

Издание сообщает, что предвыборная кампания Петтери Орпо проходила, опираясь на обещание сократить дефицит государственного бюджета путем сокращения расходов, одновременно уменьшая налоги и стремясь содействовать созданию рабочих мест в частном секторе.

Напомним, ранее мы писали, что в 2022 году из России в Финляндию мигрировали более шести тысяч человек. Это в разы превысило показатели миграции после распада Советского Союза. Статистическое управление Финляндии сообщило, что 1958 человек иммигрировали в Финляндию из Советского Союза в 1990 году и 5515 человек в 1991 году.