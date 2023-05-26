Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Блінкен їде до Швеції, Норвегії та Фінляндії говорити про Україну arrow

Блінкен їде до Швеції, Норвегії та Фінляндії говорити про Україну

26 травня 2023 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Блінкен їде до Швеції, Норвегії та Фінляндії говорити про Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державний секретар США Ентоні Блінкен в період з 29 травня по 2 червня відвідає Швецію, Норвегію та Фінляндію. Він хоче обговорити надання допомоги для України.

Про це повідомив Державний департамент США.

Читайте також:

Заплановані поїздки Блінкена

Блінкен відправиться до Лулео, Швеція, 29-31 травня, де буде співголовувати разом з міністром торгівлі Джиною Раймондо та торговим представником США Тай на четвертому засіданні Ради з торгівлі та технологій США та ЄС. Він буде говорити про притягнення Росії до відповідальності війну та попросить країни підтримати Україну. 

З 31 травня по 1 червня Блінкен перебуватиме в Осло, Норвегія, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити підготовку до липневого саміту у Вільнюсі, підтримку України та інші питання.

"1-2 червня міністр Блінкен перебуватиме в Гельсінкі, Фінляндія, де він підкреслить міцні двосторонні відносини з найновішим членом НАТО. У п'ятницю держсекретар зустрінеться з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін і міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто", — йдеться у повідомленні.

До того ж Блінкен виступить з промовою, в якій підкреслить усі аспекти стратегічної поразки російської агресії проти України. 

Нагадаємо, держсекретар США заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну і допоможе закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. Також Ентоні Блінкен позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Також ми писали, що у США вважають, що Україна має ресурси, необхідні для повернення території в очікуваному контрнаступі. Йдеться не тільки про зброю, а й про підготовлених військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB