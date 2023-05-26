Блінкен їде до Швеції, Норвегії та Фінляндії говорити про Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Державний секретар США Ентоні Блінкен в період з 29 травня по 2 червня відвідає Швецію, Норвегію та Фінляндію. Він хоче обговорити надання допомоги для України.

Про це повідомив Державний департамент США.

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Блінкен відправиться до Лулео, Швеція, 29-31 травня, де буде співголовувати разом з міністром торгівлі Джиною Раймондо та торговим представником США Тай на четвертому засіданні Ради з торгівлі та технологій США та ЄС. Він буде говорити про притягнення Росії до відповідальності війну та попросить країни підтримати Україну.

З 31 травня по 1 червня Блінкен перебуватиме в Осло, Норвегія, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити підготовку до липневого саміту у Вільнюсі, підтримку України та інші питання.

"1-2 червня міністр Блінкен перебуватиме в Гельсінкі, Фінляндія, де він підкреслить міцні двосторонні відносини з найновішим членом НАТО. У п'ятницю держсекретар зустрінеться з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін і міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто", — йдеться у повідомленні.

До того ж Блінкен виступить з промовою, в якій підкреслить усі аспекти стратегічної поразки російської агресії проти України.

Нагадаємо, держсекретар США заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну і допоможе закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. Також Ентоні Блінкен позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Також ми писали, що у США вважають, що Україна має ресурси, необхідні для повернення території в очікуваному контрнаступі. Йдеться не тільки про зброю, а й про підготовлених військових.