Парламент Фінляндії затвердив нового премʼєра країни

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: google.com

Уряд Фінляндії схвалив нового премʼєр-міністра країни. Ним став лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Петтері Орпо очолить коаліцію консервативної партії, фінів-націоналістів, Шведської народної партії меншин і християнських демократів.

"Я щиро дякую вам за довіру, яку ви мені виявили", — сказав Орпо у стінах парламенту.

Видання повідомляє, що передвиборча кампанія Петтері Орпо проходила, спираючись на обіцянку скоротити дефіцит державного бюджету шляхом скорочення витрат, одночасно зменшуючи податки та прагнучи сприяти створенню робочих місць у приватному секторі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2022 році з Росії до Фінляндії мігрували понад шість тисяч людей. Це в рази перевищило показники міграції після розпаду Радянського Союзу. Статистичне управління Фінляндії повідомило, що 1 958 осіб іммігрували до Фінляндії з Радянського Союзу в 1990 році та 5 515 осіб у 1991 році.