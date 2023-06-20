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Парламент Фінляндії затвердив нового премʼєра країни

20 червня 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Парламент Фінляндії затвердив нового премʼєра країни
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Уряд Фінляндії схвалив нового премʼєр-міністра країни. Ним став лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Петтері Орпо очолить коаліцію консервативної партії, фінів-націоналістів, Шведської народної партії меншин і християнських демократів.

"Я щиро дякую вам за довіру, яку ви мені виявили", — сказав Орпо у стінах парламенту.

Видання повідомляє, що передвиборча кампанія Петтері Орпо проходила, спираючись на обіцянку скоротити дефіцит державного бюджету шляхом скорочення витрат, одночасно зменшуючи податки та прагнучи сприяти створенню робочих місць у приватному секторі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2022 році з Росії до Фінляндії мігрували понад шість тисяч людей. Це в рази перевищило показники міграції після розпаду Радянського Союзу. Статистичне управління Фінляндії повідомило, що 1 958 осіб іммігрували до Фінляндії з Радянського Союзу в 1990 році та 5 515 осіб у 1991 році.

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