ЮАР останется подписантом Римского устава и не выйдет из МКС, — президент

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Фото: Reuters/Esa Alexander

ЮАР продолжает свое участие в деятельности Международного уголовного суда (МКС). Президент страны Сирил Рамафоса пояснил, что произошла ошибка при выступлении руководителей правящей партии "Африканский национальный конгресс".

Об этом говорится в заявлении президента ЮАР Сирила Рамафосы на официальном президентском интернет-ресурсе.

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Власти Южной Африки заявили, что решение о выходе страны из юрисдикции Международного уголовного суда не принималось.

"Опираясь на публичные обсуждения и заявления об участии Южной Африки в Международном уголовном суде, власти хотят объяснить, что Южная Африка остается подписателем Римского устава и будет продолжать проводить кампанию за равное и последовательное применение международного права", — говорится в заявлении, обнародованном от имени президента Сирила Рамафосы.

Объяснение от президента

Рамафоса объяснил, что причиной предварительного заявления стала ошибка в комментарии правящей партии для СМИ.

"К сожалению, эту позицию президент ошибочно подтвердил во время прессессии", — подчеркнул в заявлении сам глава государства.

Напомним, вчера, 25 апреля, было заявлено, что Южно-Африканская Республика выйдет из Международного уголовного суда. Такое решение приняла правящая партия "Африканский национальный конгресс", представителем которой является президент Сирил Рамафоса.