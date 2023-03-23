Міжнародний кримінальний суд відкриває польовий офіс в Україні
Міжнародний кримінальний суд (МКС) домовився із українським урядом про відкриття польового суду в Україні. Сьогодні, 23 березня, було підписано відповідний документ.
Про це повідомляє "Укрінформ".
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Меморандум з МКС
Міжнародний кримінальний суд підписав меморандум із українським урядом.
Згідно із цим меморандумом, в Україні відкриють польовий офіс МКС.
Від України меморандум підписав генеральний прокурор України Андрій Костін.
Коментар української сторони
Очільник ОГП Костін нагадав, що рішення про відкриття офісу в Україні було ухвалене ще 3 березня.
Підписання меморандуму стабілізує роботу Міжнародного кримінального суду в Україні.
"Це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але і мати відповідний офіс який буде захищений в усіх можливих вимірах. В тому числі з відповідним захистом інформації, і це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно та більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів які були скоєні рф та російськими злочинцями на українській землі проти українців", — наголосив генпрокурор України.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф марії львової-бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до росії.
В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
Також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна.
Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан. Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в росії марія львова-бєлова.
Фото: "Укрінформ"