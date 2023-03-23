​​​​​​​Міжнародний кримінальний суд відкриває польовий офіс в Україні

Генпрокуратура і МКС підписали меморандум

Міжнародний кримінальний суд (МКС) домовився із українським урядом про відкриття польового суду в Україні. Сьогодні, 23 березня, було підписано відповідний документ.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Меморандум з МКС

Міжнародний кримінальний суд підписав меморандум із українським урядом.

Згідно із цим меморандумом, в Україні відкриють польовий офіс МКС.

Від України меморандум підписав генеральний прокурор України Андрій Костін.

Коментар української сторони

Очільник ОГП Костін нагадав, що рішення про відкриття офісу в Україні було ухвалене ще 3 березня.

Підписання меморандуму стабілізує роботу Міжнародного кримінального суду в Україні.

"Це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але і мати відповідний офіс який буде захищений в усіх можливих вимірах. В тому числі з відповідним захистом інформації, і це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно та більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів які були скоєні рф та російськими злочинцями на українській землі проти українців", — наголосив генпрокурор України.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф марії львової-бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до росії.

В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна.

Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан. Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в росії марія львова-бєлова.

Фото: "Укрінформ"