ЮАР будет расследовать обвинения США в поставках оружия в Россию

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Фото: REUTERS/Esa Alexander

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назначил комиссию по расследованию обвинений США в поставке оружия в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Reuters.

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Расследование обвинений США

Посол США в ЮАР Рубен Бригетти утверждает, что российский корабль, который пришвартовался на военно-морской базе в Симонстауне в Западно-Капской провинции в декабре прошлого года, взял на борт оружие из Южной Африки. С тех пор ЮАР отрицает это утверждение.

Эти обвинения повлекли за собой дипломатический конфликт между США, Южной Африкой и Россией и поставили под сомнение внеблоковую позицию ЮАР относительно войны в Украине.

"Президент решил провести расследование из-за серьезности обвинений, степени общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки", — говорится в заявлении администрации президента.

Коллегию из трех членов возглавит Финеас Моджапело, бывший заместитель председателя суда провинции Гаутенг. Другими двумя членами является адвокат Лия Гкабаше, которая была руководителем сбора доказательств в государственном расследовании коррупции и Энвер Сурти, бывший заместитель министра базового образования. Комиссия будет иметь шесть недель на проведение расследования.

Напомним, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что внеблоковая позиция страны не предпочитает Россию по сравнению с другими государствами, и повторил свой призыв к мирному разрешению конфликта в Украине.

Также мы писали, что США обвинили Южную Африку в поставках оружия в Россию из-за российского корабля, причалившего к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне в декабре прошлого года. Посол США в Южной Африке Рубен Бригетти заявил, что США уверены в том, что ЮАР поставляла оружие армии Путину.