Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Африканські лідери хочуть відвідати Україну та РФ для переговорів, — ЗМІ arrow

Африканські лідери хочуть відвідати Україну та РФ для переговорів, — ЗМІ

22 травня 2023 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Африканські лідери хочуть відвідати Україну та РФ для переговорів, — ЗМІ
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Фото: REUTERS/Esa Alexander
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Африканська делегація із шести лідерів хочуть відвідати Київ та Москву, щоб "ініціювати мирний процес". Вони планують приїхати у червні.

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на міжнародного перемовника Жана-Іва Олівʼє, який займається організацією перемовин.

Читайте також:

Візит африканських лідерів до України та Росії

За словами перемовника, делегація хоче обговорити, як в умовах санкцій платити Росії за добрива, які потребує Африка. Вони також хочуть поговорити про полегшення транзиту агропродукції з України. Під час свого візиту лідери звернуть увагу й на обмін полоненими.

Видання пише, що Президент Російської Федерації Володимир Путін вже нібито погодився прийняти делегацію з Африки. До неї увійдуть лідери Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.

Також ми писали, що спеціально для Володимира Путіна влада ПАР планує змінити формат саміту БРІКС. Російський диктатор може отримати можливість взяти участь у саміті по відеозв’язку.

Додамо, наразі США не бачать ознак того, що Єгипет постачає зброю Росії у війні проти України. Вашингтон вважає Каїр важливим партнером у сфері безпеки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB