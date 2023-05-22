Африканські лідери хочуть відвідати Україну та РФ для переговорів, — ЗМІ

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Фото: REUTERS/Esa Alexander

Африканська делегація із шести лідерів хочуть відвідати Київ та Москву, щоб "ініціювати мирний процес". Вони планують приїхати у червні.

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на міжнародного перемовника Жана-Іва Олівʼє, який займається організацією перемовин.

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За словами перемовника, делегація хоче обговорити, як в умовах санкцій платити Росії за добрива, які потребує Африка. Вони також хочуть поговорити про полегшення транзиту агропродукції з України. Під час свого візиту лідери звернуть увагу й на обмін полоненими.

Видання пише, що Президент Російської Федерації Володимир Путін вже нібито погодився прийняти делегацію з Африки. До неї увійдуть лідери Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.

Також ми писали, що спеціально для Володимира Путіна влада ПАР планує змінити формат саміту БРІКС. Російський диктатор може отримати можливість взяти участь у саміті по відеозв’язку.

Додамо, наразі США не бачать ознак того, що Єгипет постачає зброю Росії у війні проти України. Вашингтон вважає Каїр важливим партнером у сфері безпеки.