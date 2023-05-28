ПАР буде розслідувати звинувачення США у постачанні зброї до Росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Фото: REUTERS/Esa Alexander

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса призначив комісію для розслідування звинувачень США у постачанні зброї до Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters.

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Розслідування звинувачень США

Посол США в ПАР Рубен Брігетті стверджує, що російський корабель, який пришвартувався на військово-морській базі в Сімонстауні в Західно-Капській провінції в грудні минулого року, взяв на борт зброю з Південної Африки. З того часу ПАР заперечує це твердження.

Ці звинувачення спричинили дипломатичний конфлікт між США, Південною Африкою та Росією і поставили під сумнів позаблокову позицію ПАР щодо війни в Україні.

"Президент вирішив провести розслідування через серйозність звинувачень, ступінь суспільного інтересу і вплив цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", — йдеться в заяві адміністрації президента.

Колегію з трьох членів очолить Фінеас Моджапело, колишній заступник голови суду провінції Гаутенг. Іншими двома членами є адвокат Лія Гкабаше, яка була керівником збору доказів у державному розслідуванні корупції та Енвер Сурті, колишній заступник міністра базової освіти. Комісія матиме шість тижнів на проведення розслідування.

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії порівняно з іншими державами, і повторив свій заклик до мирного вирішення конфлікту в Україні.

Також ми писали, що США звинуватили Південну Африку у поставках зброї до Росії через російський корабель, який причалив до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні у грудні минулого року. Посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що США впевнені у тому, що ПАР постачала зброю армії Путіну.