Папа Римский заявил, что войну в Украине разжигает не только "российская империя"
Франциск обвинил в российско-украинской войне имперские амбиции. Причем, отметил Папа Римский, эти амбиции касаются не только россии, но и других "империй".
Об этом глава Католической церкви Франциск заявил в интервью RSI News .
-
Сунак встретится с Макроном: о чем будут говорить лидеры двух европейских стран
-
На Днепропетровщине засудили пару, которая до смерти забила ребенка
-
В Киев прибыла премьер Финляндии
-
Правоохранители расследуют "исчезновение" 5 млн грн, выделенных на восстановление парков в Днепре
-
Британия обнаружила фиктивные фирмы, через которые россияне отмывали доходы от войны, — СМИ
-
Международные партнеры оказывают гуманитарную помощь больницам Одессы
-
Полякова призналась, кто в ее семье говорит по-украински лучше всего
-
Оккупанты месяц накапливали ракеты, чтобы атаковать Украину, — разведка
-
Весенний призыв 2023: мобилизуют ли с онкозаболеванием во время войны
-
В ВСУ рассказали, использует ли сейчас россия Беларусь для атак против Украины
Папа обвинил в войне в Украине империи
Лидер католического мира Папа Римский Франциск заявил, что в войне в Украине виноваты имперские интересы.
Впрочем, добавил понтифик, это касается не только интересов "российской империи" (так назвал российскую федерацию Папа. — Ред.), но и "других империй".
Империям, объяснил Франциск, свойственно ставить нации на второе место.
Другие войны
Папа Римский также отметил, что на планете идет не только российско-украинская война.
Франциск напомнил о военных конфликтах в Йемене и Сирии.
Также понтифик упомянул о терроре против мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме.
В войнах, отметил Папа Римский, нет духа Бога: "Я не верю в священные войны".
Напомним, Папа Франциск заявил, что год назад, еще в начале вторжения россии в Украину, обратился к председателю МИД России с предложением приехать в Москву для переговоров. Однако у Путина отказали, заявив, что это не ко времени.
Фото: Vatican News