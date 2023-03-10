Папа Римский заявил, что войну в Украине разжигает не только "российская империя"

Имперские интересы, которые являются причиной войны в Украине, всегда ставят национальные на второе место, уверен понтифик

Франциск обвинил в российско-украинской войне имперские амбиции. Причем, отметил Папа Римский, эти амбиции касаются не только россии, но и других "империй".

Об этом глава Католической церкви Франциск заявил в интервью RSI News .

Папа обвинил в войне в Украине империи

Лидер католического мира Папа Римский Франциск заявил, что в войне в Украине виноваты имперские интересы.

Впрочем, добавил понтифик, это касается не только интересов "российской империи" (так назвал российскую федерацию Папа. — Ред.), но и "других империй".

Империям, объяснил Франциск, свойственно ставить нации на второе место.

Другие войны

Папа Римский также отметил, что на планете идет не только российско-украинская война.

Франциск напомнил о военных конфликтах в Йемене и Сирии.

Также понтифик упомянул о терроре против мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме.

В войнах, отметил Папа Римский, нет духа Бога: "Я не верю в священные войны".

Напомним, Папа Франциск заявил, что год назад, еще в начале вторжения россии в Украину, обратился к председателю МИД России с предложением приехать в Москву для переговоров. Однако у Путина отказали, заявив, что это не ко времени.

Фото: Vatican News