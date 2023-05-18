Папа Франциск отправит спецпосланников в Киев и Москву для переговоров
Папа Римский собирается отправить спецпосланников в Украину и Россию. Будут обсуждать перемирие.
Об этом сообщает издание Il sismografo.
Папа Франциск захотел перемирия?
Сообщается, что в Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву – префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.
В издании отмечают, что ранее было достигнуто принципиальное согласие с обеими странами принять спецпосланников Папы.
Вышеуказанное издание не уточнило источники информации, лишь предварительно сообщило, что в Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву – префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.
В то же время эти кандидатуры не являются окончательными.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленскийпосетил Ватикан. Там встретился с Папой Римским.
Это была первая встреча украинского лидера с Папой Римским после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Зеленский подчеркнул, что он благодарен Папе Римскому за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев.
Также на днях мы рассказывали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы привлечь Ватикан к украинской формуле мира. По его словам, этот план должен быть только украинским.