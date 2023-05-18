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Папа Франциск отправит спецпосланников в Киев и Москву для переговоров

18 мая 2023 23:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Папа Франциск отправит спецпосланников в Киев и Москву для переговоров
Папа Римский. Фото: vaticannews.va
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Папа Римский собирается отправить спецпосланников в Украину и Россию. Будут обсуждать перемирие.

Об этом сообщает издание Il sismografo.

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Сообщается, что в Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву – префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

В издании отмечают, что ранее было достигнуто принципиальное согласие с обеими странами принять спецпосланников Папы.

Вышеуказанное издание не уточнило источники информации, лишь предварительно сообщило, что в Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву – префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

В то же время эти кандидатуры не являются окончательными.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленскийпосетил Ватикан. Там встретился с Папой Римским.

Это была первая встреча украинского лидера с Папой Римским после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Зеленский подчеркнул, что он благодарен Папе Римскому за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев.

Также на днях мы рассказывали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы привлечь Ватикан к украинской формуле мира. По его словам, этот план должен быть только украинским.

 

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