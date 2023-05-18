Папа Франциск відправить спецпосланців до Києва та Москви для переговорів

Папа Римський. Фото: vaticannews.va

Папа Римський збирається відправити спецпосланців до України та Росії. Будуть обговорювати перемирʼя.

Про це повідомляє видання Il sismografo.

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Повідомляється, що до Києва може відправитися глава Італійської єпископальної конференції кардинал Маттео Зуппі, а в Москву - префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

У виданні зазначають, що раніше було досягнуто принципової згоди з обома країнами прийняти спецпосланців Папи.

Вищезазначене видання не уточнило джерел інформації, лише попередньо повідомило, що в Київ може відправитися глава Італійської єпископальної конференції кардинал Маттео Зуппі, а в Москву - префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

У той же час, ці кандидатури не є остаточними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Ватикан. Там зустрівся із Папою Римським.

Це була перша зустріч українського лідера з Папою Римським після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зеленський наголосив, що він вдячний Папі Римському за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців.

Також днями ми розповідали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що зацікавлений в тому, аби залучити Ватикан до української формули миру. За його словами, цей план повинен бути лише українським.