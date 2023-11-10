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Орбан выступил с резким заявлением о переговорах о членстве Украины в ЕС

10 ноября 2023 14:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Орбан выступил с резким заявлением о переговорах о членстве Украины в ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: российские СМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Он отметил, что это "четкая" позиция Венгрии.

Об этом сообщает Reuters.

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Четкая позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

По словам венгерского премьера, спор между ЕС и Венгрией по поводу миллиардов евро средств от Брюсселя, замороженных для Будапешта из-за проблем с верховенством права, не может быть никаким образом связан с поддержкой Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС. По мнению Орбана, переговоры о членстве Украины в ЕС не должны начинаться, и это, по его словам, "четкая позиция Венгрии"

"Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения. Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить", — отметил венгерский лидер.

Орбан против вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан также убежден, что Украина не готова вести переговоры о членстве в ЕС, потому что, мол, "Киев далек от ЕС". Он считает, что у Украины не должно быть амбиций относительно ЕС и она не готова к переговорам по членству в Евросоюзе.

"Украина так же далеко до членства в ЕС, как Мако (город на юго-востоке Венгрии. — Ред.) до Иерусалима", — добавил премьер.

В середине декабря лидеры стран ЕС должны принять решение о том, принимать ли рекомендацию Еврокомиссии о приглашении Киева начать переговоры о членстве, как только он выполнит четыре выдвинутых условия.

Любое такое решение требует единомыслия 27 членов ЕС, и Венгрия является главным потенциальным препятствием для начала переговоров.

Напомним, Европейский Союз рассматривает запасной план, чтобы протолкнуть необходимую помощь Украине в ее борьбе против России. Это необходимо, если Венгрия наложит вето на текущий пакет в 50 миллиардов евро.

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