Орбан обиделся, что на саммите в Брюсселе его открыто игнорировали — видео
Как известно, 26 и 27 октября в Брюсселе проходил саммит лидеров ЕС. На встрече, в частности, подавляющее большинство участников недружелюбно отнеслось к главе венгерского правительства Виктору Орбану из-за его связей с российским диктатором Владимиром Путиным.
Одна из венгерских журналисток распространила в сети соответствующее видео с Виктором Орбаном, на котором лидеры ЕС его игнорируют.
Орбан на саммите в Брюсселе
На обнародованном видео можно увидеть, как участники саммита приветливо общаются между собой, в то время как Виктор Орбан стоит в стороне и его якобы никто из присутствующих не замечает. Из реакции политика заметно, как его это не на шутку смущает.
The lone warrior— Katalin Halmai (@eublogo) October 27, 2023
@PM_ViktorOrban pic.twitter.com/g1MXtHdXXG
Саммит в Брюсселе
К слову, 26-27 октября в Брюсселе прошел двухдневный саммит ЕС. На нем лидеры государств Союза обсудили пересмотр долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, а также создание Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Известно, что окончательное решение по этому поводу лидеры будут принимать во время следующей встречи в декабре этого года.
Кроме того, на встрече участники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и защиту границ ЕС.
Напомним, на саммите лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.
Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление, что Украина не способна выиграть войну, которую начала Россия. Он считает, что стратегия ЕС, где украинцы должны победить, провальна.
Читайте Новини.LIVE!