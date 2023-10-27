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Орбан обиделся, что на саммите в Брюсселе его открыто игнорировали — видео

27 октября 2023 20:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Орбан обиделся, что на саммите в Брюсселе его открыто игнорировали — видео
Фрагмент, на котором Виктор Орбан заметно обиделся. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Как известно, 26 и 27 октября в Брюсселе проходил саммит лидеров ЕС. На встрече, в частности, подавляющее большинство участников недружелюбно отнеслось к главе венгерского правительства Виктору Орбану из-за его связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Одна из венгерских журналисток распространила в сети соответствующее видео с Виктором Орбаном, на котором лидеры ЕС его игнорируют.

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Орбан на саммите в Брюсселе

На обнародованном видео можно увидеть, как участники саммита приветливо общаются между собой, в то время как Виктор Орбан стоит в стороне и его якобы никто из присутствующих не замечает. Из реакции политика заметно, как его это не на шутку смущает.

Саммит в Брюсселе

К слову, 26-27 октября в Брюсселе прошел двухдневный саммит ЕС. На нем лидеры государств Союза обсудили пересмотр долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, а также создание Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Известно, что окончательное решение по этому поводу лидеры будут принимать во время следующей встречи в декабре этого года.

Кроме того, на встрече участники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и защиту границ ЕС.

Напомним, на саммите лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление, что Украина не способна выиграть войну, которую начала Россия. Он считает, что стратегия ЕС, где украинцы должны победить, провальна.

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