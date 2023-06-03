Орбан пытался поцеловать руку Санду, но она отказалась
Во время евросаммита в Молдове произошел конфуз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался поцеловать руку президенту Молдовы Майе Санду, однако она отказалась.
Видео распространилось в Telegram-каналах.
Санду не позволила Орбану поцеловать свою руку
Орбан шел по дорожке, чтобы поздороваться с президентом Молдовы. Во время приветствия премьер Венгрии пытался поцеловать ей руку, но она не разрешила.
Видео с саммита быстро распространилось в социальных сетях.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.
Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Североатлантического союза.
Добавим, глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в вооруженном конфликте с Россией. В МИД Украины уже отреагировали.