Орбан пытался поцеловать руку Санду, но она отказалась

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Молдовы Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Во время евросаммита в Молдове произошел конфуз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался поцеловать руку президенту Молдовы Майе Санду, однако она отказалась.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Орбан шел по дорожке, чтобы поздороваться с президентом Молдовы. Во время приветствия премьер Венгрии пытался поцеловать ей руку, но она не разрешила.

Видео с саммита быстро распространилось в социальных сетях.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Североатлантического союза.

Добавим, глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в вооруженном конфликте с Россией. В МИД Украины уже отреагировали.