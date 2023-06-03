Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Орбан пытался поцеловать руку Санду, но она отказалась arrow

Орбан пытался поцеловать руку Санду, но она отказалась

3 июня 2023 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Орбан пытался поцеловать руку Санду, но она отказалась
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Молдовы Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время евросаммита в Молдове произошел конфуз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался поцеловать руку президенту Молдовы Майе Санду, однако она отказалась.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

Читайте также:

Санду не позволила Орбану поцеловать свою руку

Орбан шел по дорожке, чтобы поздороваться с президентом Молдовы. Во время приветствия премьер Венгрии пытался поцеловать ей руку, но она не разрешила.

Видео с саммита быстро распространилось в социальных сетях.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Североатлантического союза.

Добавим, глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в вооруженном конфликте с Россией. В МИД Украины уже отреагировали.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас