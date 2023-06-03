Орбан намагався поцілувати руку Санду, але вона відмовилася

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президентка Молдови Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Під час євросаміту в Молдові стався конфуз. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався поцілувати руку президентці Молдови Майї Санду, однак вона відмовилася.

Відео поширилося в Telegram-каналах.

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Орбан йшов по доріжці, аби привітатися з президенткою Молдови. Під час привітання прем'єр Угорщини намагався поцілувати їй руку, але вона не дозволила.

Відео з саміту швидко поширилося в соціальних мережах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Додамо, голова уряду Угорщини Віктор Орбан висловив сумніви щодо можливості України здобути перемогу у збройному конфлікті з Росією. У МЗС України вже відреагували.