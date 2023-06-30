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Оппозиционный нардеп был обвинен в мошенничестве

30 июня 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оппозиционный нардеп был обвинен в мошенничестве
Обыски у народного избранника. Фото: Офис генерального прокурора Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

У народного депутата провели обыски и объявили ему подозрение в мошенничестве. Оппозиция заявляет о политической провокации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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У народного депутата Украины, главы подкомитета по деятельности органов правопорядка Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности были проведены обыски.

Обыск у нардепа
Обыск у нардепа
Фото: Офис генпрокурора Украины

Ему объявили подозрение в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины).

Следствие установило, что этот нардеп "путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии". Речь идет о сумме в размере 50 тысяч долларов США.

ОГП об обыске у нардепа
ОГП об обыске у нардепа

Реакция оппозиции

Пост главы подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка занимает представитель "Европейской Солидарности" Сергей Алексеев.

Средства, обнаруженные у нардепа во время обыска
Средства, обнаруженные у нардепа во время обыска
Фото: Офис генпрокурора Украины

Сопредседатель этой фракции Ирина Геращенко на своей Facebook-странице подтвердила факт обыска у Алексеева, которые, по словам нардепки, были проведены без постановления суда.

"ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", — подчеркнула Геращенко.

Геращенко об обыске у члена фракции "ЕС"
Геращенко об обыске у члена фракции "ЕС"

Напомним, недавно депутат Киевсовета от "ЕС" Ярина Арьева, дочь нардепа от этой же политической силы Владимира Арьева, написала заявление о сложении своих полномочий. Причиной она назвала судебное преследование.

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