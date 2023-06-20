Донька нардепа Ар'єва відмовилася від мандату депутата Київради

Ярина Ар’єва у Київраді. Фото: Facebook-сторінка Ар’євої

Депутатка Київради Ярина Ар’єва написала заяву про складання своїх повноважень. Причиною вона назвала судове переслідування в історії з ДТП.

Про це сама Ярина Ар’єва написала на своїй Facebook-сторінці.

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Депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва написала заяву про складання депутатських повноважень.

Свою заяву Ар’єва опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Заява Ар'євої про складання повноважень депутата Київради

Фото: Facebook Ар'євої

"Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти", — наголосила депутатка.

Причина складання повноважень

Ярина Ар’єва наголосила, що причиною такого кроку є неможливість виконання своїх депутатських обов’язків через рішення суду у справі про ДТП, учасницею якого була депутатка.

"Суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу", — пояснила донька народного депутата Володимира Ар’єва.

Ярина Ар’єва додала, що із потерпілою в тій ДТП, яка зараз перебуває за кордоном, вона підписала договір про повне відшкодування.

"Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень", — заявила депутатка Київради.

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Нагадаємо, що факт ДТП, який мав місце в листопаді минулого року, під час блекаутів, Ярина Ар’єва визнала.

Але звинувачення у тому, що вона була під дією наркотиків, відкинула. І заявила, що її родина відразу почала допомагати постраждалій у тій аварії жінці, яка, за словами самої депутатки, вибігла на дорогу без світловідбивальних елементів на одязі.