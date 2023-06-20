Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Донька нардепа Ар'єва відмовилася від мандату депутата Київради arrow

Донька нардепа Ар'єва відмовилася від мандату депутата Київради

20 червня 2023 12:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Донька нардепа Ар'єва відмовилася від мандату депутата Київради
Ярина Ар’єва у Київраді. Фото: Facebook-сторінка Ар’євої
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Депутатка Київради Ярина Ар’єва написала заяву про складання своїх повноважень. Причиною вона назвала судове переслідування в історії з ДТП.

Про це сама Ярина Ар’єва написала на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також:

Заява Ар’євої

Депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва написала заяву про складання депутатських повноважень.

Свою заяву Ар’єва опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Заява Ар'євої про складання повноважень депутата Київради
Заява Ар'євої про складання повноважень депутата Київради
Фото: Facebook Ар'євої

"Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти", — наголосила депутатка.

Причина складання повноважень

Ярина Ар’єва наголосила, що причиною такого кроку є неможливість виконання своїх депутатських обов’язків через рішення суду у справі про ДТП, учасницею якого була депутатка.

"Суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу", — пояснила донька народного депутата Володимира Ар’єва.

Ярина Ар’єва додала, що із потерпілою в тій ДТП, яка зараз перебуває за кордоном, вона підписала договір про повне відшкодування.

"Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень", — заявила депутатка Київради.

Ар'єва пояснила, чому йде з Київради
Ар'єва пояснила, чому йде з Київради

Нагадаємо, що факт ДТП, який мав місце в листопаді минулого року, під час блекаутів, Ярина Ар’єва визнала.

Але звинувачення у тому, що вона була під дією наркотиків, відкинула. І заявила, що її родина відразу почала допомагати постраждалій у тій аварії жінці, яка, за словами самої депутатки, вибігла на дорогу без світловідбивальних елементів на одязі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB