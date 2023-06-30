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Опозиційного нардепа звинуватили у шахрайстві

30 червня 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Опозиційного нардепа звинуватили у шахрайстві
Обшуки у народного обранця. Фото: Офіс генерального прокурора України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У народного депутата провели обшуки і оголосили йому підозру у шахрайстві. Опозиція заявляє про політичну провокацію.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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У народного депутата України, голови підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності були проведені обшуки.

Обшук у нардепа
Обшук у нардепа
Фото: Офіс генпрокурора України

Йому оголосили підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідство встановило, що цей нардеп "шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини". Йдеться про суму розміром 50 тисяч доларів США.

ОГП про обшук у нардепа
ОГП про обшук у нардепа

Реакція опозиції

Посаду голови підкомітету з питань діяльності органів правопорядку обіймає представник "Європейської Солідарності" Сергій Алєксєєв.

Кошти, виявлені у нардепа під час обшуку
Кошти, виявлені у нардепа під час обшуку
Фото: Офіс генпрокурора України

Співголова цієї фракції Ірина Геращенко на своїй Facebook-сторінці підтвердила факт обшуку у Алєксєєва — які, за словами нардепки, були проведені без постанови суду.

"ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата", — наголосила Геращенко.

Геращенко про обшук у члена фракції "ЄС"
Геращенко про обшук у члена фракції "ЄС"

Нагадаємо, нещодавно депутатка Київради від "ЄС" Ярина Ар’єва, донька нардепа від цієї ж політичної сили Володимира Ар’єва, написала заяву про складання своїх повноважень. Причиною вона назвала судове переслідування.

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