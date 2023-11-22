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Операция Израиля в Газе и участие ООН в переговорах о прекращении огня — эфир Новини.LIVE

22 ноября 2023 21:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Операция Израиля в Газе и участие ООН в переговорах о прекращении огня — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский стал гостем студии Новини.LIVE. Он дал интервью ведущей канала Лане Шевчук, во время которого они обсудили операцию Израиля в Газе, освобождение заложников и участие Байдена в переговорах о прекращении огня.

Посмотреть эфир, который начался в 21:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Вместе с ведущей канала Ланой Шевчук Михаэль Бродский обсудят военную операцию в секторе Газа, усилия израильских военных по уничтожению террористов и освобождению заложников,

Кроме того, они затронут тему участия президента США и ООН в договоренностях о прекращении огня и будущего Газы.

Напомним, эксперт бюро анализа и политики Виктор Бобиренко стал гостем студии Новини.LIVE. Он дал интервью ведущему каналу Виталию Прудиусу, в ходе которого они обсудили общественно-политические вопросы.

Также мы писали, что Израильские военные уничтожили 400 подземных тоннелей ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, боевики соорудили сеть под населенными пунктами по всему сектору Газа.

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