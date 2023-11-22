Операція Ізраїля в Газі та участь ООН у перемовинах про припинення вогню — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський став гостем студії Новини.LIVE. Він дав інтерв'ю ведучій каналу Лані Шевчук, під час якого вони обговорили операцію Ізраїля в Газі, звільнення заручників та участь Байдена в перемовинах про припинення вогню.

Подивитися ефір, який почався о 21:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Разом з ведучою каналу Ланою Шевчук Міхаель Бродський обговорять військову операцію у секторі Гази, зусилля ізраїльських військових зі знищення терористів та звільнення заручників,

Крім того, також вони торкнуться теми участі президента США та ООН в домовленостях щодо припинення вогню та майбутнього Гази.

Нагадаємо, експерт бюро аналізу та політики Віктор Бобиренко став гостем студії Новини.LIVE. Він дав інтерв'ю ведучому каналу Віталію Прудиусу, під час якого вони обговорили суспільно-політичні питання.

Також ми писали, що Ізраїльські військові знищили 400 підземних тунелів ХАМАС. За інформацією ЦАХАЛ, бойовики спорудили мережу під населеними пунктами у всьому секторі Гази.