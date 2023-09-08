ООН и Россия ведут тайные переговоры о снятии санкций, — Bild

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждает возможность возобновления Черноморской зерновой сотрудничества с Россией, предложив при этом определенные условия, чтобы урегулировать ситуацию с санкциями. По сведениям журналистов, Гутерриш выслал письмо главе МИД России Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Bild.

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В документе, отправленном Лаврову, генсек представил четыре ключевых предложения:

Отмена ограничений ЕС в отношении "Россельхозбанка", предоставляя возможность ему работать через свою аффилированную компанию RSHB Capital S.A., обходя таким образом текущие санкционные ограничения.

Предоставление защиты российским грузовым судам в Черном и Азовском морях с помощью страховки от ООН в партнерстве с компанией Lloyd's.

Поддержка российских производителей удобрений в вопросах возвращения замороженных активов, путем обращения к европейским регуляторам для получения особых исключений.

Обеспечение возможности для российских кораблей, транспортирующих продовольственные товары и удобрения, пришвартоваться в портах стран ЕС, на основе договоренностей между ООН и европейскими портовыми учреждениями.

Эти предложения призваны стимулировать диалог и сотрудничество между сторонами, путем учета интересов обеих сторон.

Напомним, что Украина предложила Турции восстановить деятельность "зернового коридора", исключив Россию из участников. Пока Турция не дала окончательного ответа.

Также мы сообщали, что в ближайшем будущем должны быть изменения по вопросу "зерновой сделки". По словам Эрдогана, Турция активно сотрудничает с ООН, чтобы инициатива была восстановлена.