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ООН та Росія ведуть таємні переговори щодо зняття санкцій, — Bild

8 вересня 2023 16:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ООН та Росія ведуть таємні переговори щодо зняття санкцій, — Bild
Генсек ООН Антоніу Гутерріш та президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генсек ООН Антоніу Гутерріш обговорює можливість поновлення Чорноморської зернової співпраці з Росією, запропонувавши при цьому певні умови для врегулювання ситуації з санкціями. За даними журналістів, Гутерріш надіслав листа главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє Bild.

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У документі, відправленому Лаврову, генсек представив чотири ключові пропозиції:

  • Скасування обмежень ЄС щодо "Россільгоспбанку", надаючи можливість йому працювати через свою афілійовану компанію "RSHB Capital SA", таким чином обходячи поточні санкційні обмеження.
  • Надання захисту російським вантажним судам у Чорному та Азовському морях за допомогою страховки від ООН у партнерстві з компанією Lloyd's.
  • Підтримка російських виробників добрив у питаннях повернення заморожених активів шляхом звернення до європейських регуляторів для отримання особливих винятків.
  • Забезпечення можливості для російських кораблів, що транспортують продовольчі товари та добрива, пришвартуватись у портах країн ЄС, на основі домовленостей між ООН та європейськими портовими установами.

Ці пропозиції покликані стимулювати діалог та співробітництво між сторонами шляхом урахування інтересів обох сторін.

Нагадаємо, що Україна запропонувала Туреччині відновити діяльність "зернового коридору", виключивши Росію з учасників. Поки що Туреччина не дала остаточної відповіді.

Також ми повідомляли, що в найближчому майбутньому мають бути зміни щодо "зернової угоди". За словами Ердогана, Туреччина активно співпрацює з ООН, щоб ініціативу було відновлено.

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