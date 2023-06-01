Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow ООН хочет спасти черноморское зерновое соглашение: что предлагает arrow

ООН хочет спасти черноморское зерновое соглашение: что предлагает

1 июня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ООН хочет спасти черноморское зерновое соглашение: что предлагает
Грузовое судно Mehmet Bey ждет прохода через пролив Босфор. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ООН хочет спасти "Черноморское зерновое соглашение", чтобы безопасно экспортировать зерно. Для этого она предлагает двум странам — Украине и Турции — обсудить возможность транзита российского аммиака по территории Украины.

Об этом пишет агентство Reuters.

Читайте также:

ООН обратилась к лидерам Украины, Турции и России с предложением относительно конкретного взаимовыгодного алгоритма радикального улучшения работы зернового коридора. Но ответ предоставили только две страны — Украина и Турция. Россия — до сих пор молчит.

Украинские чиновники заявили, что с середины апреля Россия "необоснованно ограничила" работу "Черноморского зернового соглашения".

Правда, в этом месяце Россия согласилась продлить соглашение еще на два месяца, но заявила, что инициатива прекратится. И потребовала устранить препятствия для российского экспорта зерна и удобрений.

Сейчас Россия призывает разблокировать транзит аммиака через украинский Южный порт, что вблизи черноморского порта Одессы.

В Кабмине заявили, чтобы подготовить трубопровод к перекачке аммиака, нужно минимум месяц.

Очевидно, именно этот вопрос обсуждался во время поездки Президента в Одесскую область. В своем обращении он упоминал о роли украинского морского зернового экспорта.

Напомним, Зеленский заявил, что порт "Южный" фактически заблокирован. Более полутора миллионов тонн агропродукции там накоплено. И это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, включая Турцию, Египет, Бангладеш, Китай.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас