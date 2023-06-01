ООН хочет спасти черноморское зерновое соглашение: что предлагает

Грузовое судно Mehmet Bey ждет прохода через пролив Босфор. Фото: REUTERS

ООН хочет спасти "Черноморское зерновое соглашение", чтобы безопасно экспортировать зерно. Для этого она предлагает двум странам — Украине и Турции — обсудить возможность транзита российского аммиака по территории Украины.

Об этом пишет агентство Reuters.

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ООН обратилась к лидерам Украины, Турции и России с предложением относительно конкретного взаимовыгодного алгоритма радикального улучшения работы зернового коридора. Но ответ предоставили только две страны — Украина и Турция. Россия — до сих пор молчит.

Украинские чиновники заявили, что с середины апреля Россия "необоснованно ограничила" работу "Черноморского зернового соглашения".

Правда, в этом месяце Россия согласилась продлить соглашение еще на два месяца, но заявила, что инициатива прекратится. И потребовала устранить препятствия для российского экспорта зерна и удобрений.

Сейчас Россия призывает разблокировать транзит аммиака через украинский Южный порт, что вблизи черноморского порта Одессы.

В Кабмине заявили, чтобы подготовить трубопровод к перекачке аммиака, нужно минимум месяц.

Очевидно, именно этот вопрос обсуждался во время поездки Президента в Одесскую область. В своем обращении он упоминал о роли украинского морского зернового экспорта.

Напомним, Зеленский заявил, что порт "Южный" фактически заблокирован. Более полутора миллионов тонн агропродукции там накоплено. И это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, включая Турцию, Египет, Бангладеш, Китай.