Омбудсмен Лубинец резко отреагировал на переговоры РФ и Венгрии о военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец

Венгрия нарушает нормы международного права в своем обращении с украинскими военнослужащими, находящимися в плену. При этом власти Украины осведомлены о местонахождении этих людей и их текущих условиях, которые включают ограничения на общение с родственниками, отсутствие доступа к мобильным телефонам и запрет на свободное передвижение.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что сказал Лубинец про переговоры РФ и Венгрии

По словам Лубинца, венгерские власти не имели никакого права проводить прямые переговоры с Россией без ведома и участия украинской стороны. Он подчеркнул, что действия Венгрии можно трактовать как нарушение международного гуманитарного права и прав военнопленных.

Как уточнил уполномоченный по правам человека, только координационный штаб по обращению с военнопленными имеет полномочия решать вопросы освобождения и обмена украинских военнопленных.

Лубинец также отметил, что венгерская сторона не обратилась к Украине с предложением о сотрудничестве в рамках мирных инициатив или оказании помощи в возвращении военнопленных через свои контакты.

Омбудсмен поделился информацией о текущем положении украинских военнопленных, утверждая, что они попали из одного плена в другой. По его мнению, такое поведение подпитывает российскую пропаганду, которая утверждает, что Украина не желает забирать своих военнопленных.

Напомним, что украинские военные, которых переместили из России в Венгрию, все еще остаются в плену. Украина получила информацию от родственников некоторых военнопленных, которые утверждают, что их близкие все еще находятся под строгим наблюдением, с ограниченной связью и контактами, осуществляемыми под присмотром третьих лиц.

Также мы писали, что правительство Венгрии опровергает утверждение о непредоставлении доступа украинским дипломатам к 11 российским военнопленным. Госсекретарь Венгрии по международным вопросам Золтан Ковач утверждает, что солдаты были освобождены в России по инициативе Русской православной церкви и Венгерской службы благотворительности Мальтийского ордена, и они добровольно хотели перебраться в Венгрию.

Также мы писали, что до возвращения на территорию Украины из Венгрии украинские военные будут иметь статус пропавших без вести. Никакой официальной информации, в частности личных данных этих пленных, Украина до сих пор не получила.