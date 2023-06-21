Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Омбудсмен Лубинец резко отреагировал на переговоры РФ и Венгрии о военнопленных arrow

Омбудсмен Лубинец резко отреагировал на переговоры РФ и Венгрии о военнопленных

21 июня 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Омбудсмен Лубинец резко отреагировал на переговоры РФ и Венгрии о военнопленных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Венгрия нарушает нормы международного права в своем обращении с украинскими военнослужащими, находящимися в плену. При этом власти Украины осведомлены о местонахождении этих людей и их текущих условиях, которые включают ограничения на общение с родственниками, отсутствие доступа к мобильным телефонам и запрет на свободное передвижение.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что сказал Лубинец про переговоры РФ и Венгрии

По словам Лубинца, венгерские власти не имели никакого права проводить прямые переговоры с Россией без ведома и участия украинской стороны. Он подчеркнул, что действия Венгрии можно трактовать как нарушение международного гуманитарного права и прав военнопленных.

Как уточнил уполномоченный по правам человека, только координационный штаб по обращению с военнопленными имеет полномочия решать вопросы освобождения и обмена украинских военнопленных.

Лубинец также отметил, что венгерская сторона не обратилась к Украине с предложением о сотрудничестве в рамках мирных инициатив или оказании помощи в возвращении военнопленных через свои контакты.

Омбудсмен поделился информацией о текущем положении украинских военнопленных, утверждая, что они попали из одного плена в другой. По его мнению, такое поведение подпитывает российскую пропаганду, которая утверждает, что Украина не желает забирать своих военнопленных.

Напомним, что украинские военные, которых переместили из России в Венгрию, все еще остаются в плену. Украина получила информацию от родственников некоторых военнопленных, которые утверждают, что их близкие все еще находятся под строгим наблюдением, с ограниченной связью и контактами, осуществляемыми под присмотром третьих лиц.

Также мы писали, что правительство Венгрии опровергает утверждение о непредоставлении доступа украинским дипломатам к 11 российским военнопленным. Госсекретарь Венгрии по международным вопросам Золтан Ковач утверждает, что солдаты были освобождены в России по инициативе Русской православной церкви и Венгерской службы благотворительности Мальтийского ордена, и они добровольно хотели перебраться в Венгрию.

Также мы писали, что до возвращения на территорию Украины из Венгрии украинские военные будут иметь статус пропавших без вести. Никакой официальной информации, в частности личных данных этих пленных, Украина до сих пор не получила.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас