Омбудсмен Лубінець різко відреагував на переговори РФ та Угорщини щодо військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець

Угорщина порушує норми міжнародного права у своєму поводженні з українськими військовослужбовцями, які перебувають у полоні. При цьому влада України поінформована про місцеперебування цих людей та їх поточні умови, які включають обмеження на спілкування з родичами, відсутність доступу до мобільних телефонів та заборону на вільне пересування.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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За словами Лубінця, угорська влада не мала жодного права проводити прямі переговори з Росією без відома та участі української сторони. Він наголосив, що дії Угорщини можна трактувати як порушення міжнародного гуманітарного права та прав військовополонених.

Як уточнив уповноважений з прав людини, лише координаційний штаб із поводження з військовополоненими має повноваження розв'язувати питання звільнення та обміну українських військовополонених.

Лубінець також зазначив, що угорська сторона не звернулася до України з пропозицією про співпрацю у рамках мирних ініціатив чи надання допомоги у поверненні військовополонених через свої контакти.

Омбудсмен поділився інформацією про поточне становище українських військовополонених, стверджуючи, що вони потрапили з одного полону до іншого. На його думку, така поведінка підживлює російську пропаганду, яка стверджує, що Україна не бажає забирати своїх військовополонених.

Нагадаємо, що українські військові, яких перемістили з Росії до Угорщини, досі залишаються у полоні. Україна отримала інформацію від родичів деяких військовополонених, які стверджують, що їхні близькі досі перебувають під суворим наглядом, з обмеженим зв'язком та контактами, які здійснюються під наглядом третіх осіб.

Також ми писали, що уряд Угорщини спростовує твердження про ненадання доступу українським дипломатам до 11 російських військовополонених. Держсекретар Угорщини з міжнародних питань Золтан Ковач стверджує, що солдатів було звільнено в Росії з ініціативи Російської православної церкви та Угорської служби благодійності Мальтійського ордену, і вони добровільно хотіли перебратися до Угорщини.

Також ми писали, що до повернення на територію України з Угорщини українські військові матимуть статус зниклих безвісти. Жодної офіційної інформації, зокрема особистих даних цих полонених, Україна досі не отримала.