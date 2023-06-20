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Венгрия заявила, что не удерживает переданных Россией украинских пленных

20 июня 2023 08:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Венгрия заявила, что не удерживает переданных Россией украинских пленных
Госсекретарь Венгрии по международным вопросам Золтан Ковач. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство Венгрии опровергает утверждение о непредоставлении доступа украинским дипломатам к 11 российским военнопленным. Госсекретарь Венгрии по международным вопросам Золтан Ковач утверждает, что солдаты были освобождены в России по инициативе Русской православной церкви и Венгерской службы благотворительности Мальтийского ордена, и они добровольно хотели перебраться в Венгрию.

Об этом пишет CNN.

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Ковач подчеркнул, что большая часть этих солдат имеют венгерское гражданство, в то время как остальные получили статус беженцев в Венгрии. Они теперь являются свободными людьми и могут остаться в Венгрии или покинуть страну по собственному усмотрению.

Передача военнопленных в Венгрию была впервые обнародована 8 июня от офиса патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, сообщившего о переброске группы украинских военнопленных закарпатского происхождения в Венгрию через посредничество Церкви.

9 июня, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко приветствовал освобождение солдат, однако заметил, что Киев не был проинформирован о переговорах, ведущих к этому, и призвал дать консулу немедленный доступ к ним.

19 июня, Николенко утверждал, что военнопленные, находясь в изоляции, без доступа к открытым источникам информации и общаются с родственниками под присмотром третьих лиц, а также им запрещено связываться с Посольством Украины. Ковач, в ответ, утверждал, что венгерское правительство не контролирует их действия.

Что говорят в Украине

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что действия по транспортировке 11 украинских военнопленных в Венгрию были предприняты с целью поддержки политического имиджа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 

"Основная цель заключалась в том, чтобы Орбан мог продемонстрировать венграм внутри страны и за ее пределами, что он является их единственным стражем. Вся эта операция была ориентирована на политические интересы конкретного человека," — подчеркнул министр в эфире телемарафона.

Кулеба также добавил, что, согласно неофициальным данным, в этот процесс были включены другие участники, не только из Венгрии.

Напомним, что до возвращения на территорию Украины из Венгрии украинские военные будут иметь статус пропавших без вести. Никакой официальной информации, в частности личных данных этих пленных, Украина до сих пор не получила.

Также мы писали, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что правительство Украины не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче украинских пленных. Украина об этом узнала из заявлений вице-премьер-министра Венгрии.


 

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